Trump niega pago millonario a Norcorea por liberar a estudiante

El presidente Donald Trump negó hoy que su gobierno haya pagado dos millones de dólares a Corea del Norte en 2017 a cambio de la liberación del estudiante universitario Otto Warmbier, quien se encontraba en estado de coma y falleció unos días después de regresar a Estados Unidos.

“No pagamos ningún dinero a Corea del Norte por Otto Warmbier, ni dos millones de dólares, ni nada”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

“Esta no es la administración de Obama que pagó 1.8 mil millones de dólares por cuatro rehenes, o entregó cinco rehenes terroristas más, que pronto regresaron a la batalla”, añadió el mandatario.

Las declaraciones de Trump se producen luego que medios de prensa señalaron la víspera que el gobierno de Corea del Norte presentó a Estados Unidos una factura por dos millones de dólares para cubrir la atención hospitalaria que recibió Warmbier durante el tiempo que estuvo detenido en territorio norcoreano.

Warmbier, quien era un estudiante de la Universidad de Virginia, fue detenido en Corea del Norte en enero de 2016, acusado de tratar de robar un cartel de propaganda en el hotel donde se hospedaba y fue condenado a 15 años de trabajos forzados.

El estudiante, quien se encontraba en coma y con daño cerebral severo, regresó con su familia a Estados Unidos el 13 de junio de 2017, pero falleció seis días después.

El diario The Washington Post publicó que el régimen de Pyongyang le entregó la factura de dos millones de dólares a Joseph Yun, un exrepresentante del Departamento de Estado, que viajó a Corea del Norte en junio de 2017 para negociar la liberación de Warmbier.

La víspera, Yun declaró a CNN que no podía confirmar el reporte debido a la naturaleza sensible de las discusiones. “”No puedo confirmar eso (…) Estos son intercambios diplomáticos y negociaciones que no confirmo”, insistió.