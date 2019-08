Trump liga reforma migratoria a masacres de El Paso y Dayton

El presidente estadunidense Donald Trump insistió este lunes en la necesidad de una reforma migratoria, al ligarla con las masacres de este fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio.

En sus mensajes de cada mañana, destacó que no se puede permitir que las personas fallecidas en esos dos lugares, 29 en total, sean en vano. Republicanos y Demócratas deben de unirse y apoyar fuertes revisiones de antecedentes, añadió.

Esas revisiones de antecedentes requieren ligarse a la “desesperadamente necesaria reforma migratoria. Debemos tener algo bueno, si no es que grande, de estos dos trágicos eventos”, escribió.

….this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019