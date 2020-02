Trump libra todo

Como se esperaba, Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, con el apoyo republicano en el Senado, libró las causas por las que enfrentó el “impeachment”, abuso de poder y obstrucción de la justicia.

Su victoria es un golpe bien asestado a los demócratas que lo convirtieron en víctima, y que lo impulsan a su reelección este año.

Trump fue enjuiciado, en principio, por usar su cargo para pedir a Ucrania una investigación contra Joe Biden, quien sería su principal contendiente político, y así presuntamente interferir en la elección de este 2020.

El resultado del juicio libera a Trump de carga política, lo hace conservar la Presidencia y lo impulsa para una campaña a su favor en lo que resta del año.

Durante la votación,

Mitt Romney fue el único senador republicano que rompió filas con su partido, al votar en contra de Trump, aunque sólo por el primer cargo, por lo que las votaciones fueron, respectivamente, 53 contra 47 y 52 contra 48.

Para que el proceso de destitución del presidente saliera adelante era necesario el respaldo de dos tercios de la cámara a alguno de los dos cargos políticos.

Antes de la votación, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Chuck Schumer, hizo un llamamiento a los senadores para que votaran a favor de destituir a Trump.

“El Senado debería condenar al presidente Trump, expulsarlo de la Presidencia y descalificarlo para mantener el cargo en el futuro”, dijo Schumer.

El progresista también se quejó de que “este es el primer juicio político en la historia (del país) que no escuchó a ningún testigo”.

Y agregó que “si las noticias que no le gustan son falsas, si mentir en las elecciones es aceptable, si todo el mundo es tan malvado como la mayor maldad entre nosotros, entonces la esperanza en el futuro está perdida”.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConell, tachó ese caso de “incoherente” y acusó a los demócratas de querer “romper” las reglas y escribir otras nuevas solo porque perdieron las elecciones presidenciales de 2016.

“La respuesta de perder una elecciones no puede ser atacar la oficina del presidente”, dijo McConnell.