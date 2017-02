Trump fustiga la prensa por usar fuentes anónimas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que no está en contra de la prensa, pero refrendó su acusación de que algunos medios son deshonestos e inventan historias, y los emplazó a evitar el uso de fuentes anónimas.

“No estoy en contra de los medios. No estoy en contra de la prensa. No me importan los malos reportajes si me los merezco… Pero estoy en contra de las noticias falsas… estoy en contra de las personas que inventan historias y fuentes”, dijo ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Trump señaló en ese sentido que no se debería permitir que los medios informativos usen fuentes a menos que éstas acepten aparecer con sus nombres en los reportajes.

“Una fuente dice que Donald Trump es un horrible, horrible ser humano. Que me lo digan en la cara”, dijo en medio de los aplausos de los asistentes a una de las principales congregaciones de conservadores de Estados Unidos, reunidos en el National Harbor. “Que no haya más fuentes”, remató.

Trump reconoció que existen reporteros talentosos y honestos, pero insistió que no deberían poner en sus historias fuentes anónimas y siempre identificar a sus fuentes por nombre.

Más adelante singularizó a una cadena informativa como ejemplo opuesto. Aunque no dio su nombre se refirió a ella como “Clinton News Network”, cuyas iniciales corresponden a la cadena CNN.

La cadena CNN provocó la molestia de la Casa Blanca cuando reportó la episodio de que Rusia tenían información comprometedora sobre Trump. Más recientemente reportó que la Casa Blanca pidió al FBI desmentir las historias de los contactos de colaboradores de Trump con Rusia.

Durante otro momento de su discurso, Trump señaló que las encuestas de CBS, ABC y NBC pecaron de inexactas en la campaña presidencial.

“Este es un tema muy sensitivo y (los medios) se molestan cuando los exponemos por sus historias falsas. Dice que no podemos criticar su cobertura deshonesta por la primera Enmienda Constitucional… Amo la primer enmienda, nadie la ama más que yo, nadie”, finalizó.