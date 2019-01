Tribunal de Maduro prohíbe a Guaidó salir de Venezuela, le confisca bienes y cuentas

En un tiempo récord, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro acepta la petición del Fiscal General Tarek William Saab para prohibir salir de Venezuela a Juan Guaidó y congelar sus cuentas.

Tarek solicitó el martes al TSJ abrir un proceso contra el líder opositor y autodeclarado presidente encargado, Juan Guaidó para prohibirle la salida del país además de congelar sus cuentas.

Declaró el Fiscal: “Hemos llegado para solicitar que se dicten medidas cautelares que permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas”.

John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional del presidente de EEUU Donald Trump escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Denunciamos las amenaas ilegítimas del ex Fiscal General de Venezuela contra el presidente Juan Guaidó. Permítanme reiterar que habrá consecuencias graves para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó”.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate – there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 29, 2019