Tornado en Texas deja una docena de heridos y múltiples daños

Al menos una docena de heridos y múltiples daños materiales dejó un tornado que azotó hoy la comunidad de Franklin, Texas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia sobre un sistema de tormentas severas en el sureste de Estados Unidos.

De acuerdo con la televisora KWTX, afiliada a la cadena CNN, el tornado arrancó varios árboles de raíz, así como techos de los edificios en Franklin, al sureste de Waco, mientras que hacia el norte, el área de Dallas-Fort Worth fue azotada por un fuerte granizo.

La tormenta forma parte de un gran sistema que se mueve en el sur de Estados Unidos y que tiene el potencial para crear vientos que amenazan la vida, tornados fuertes y granizo de gran tamaño.

Autoridades del condado de Robertson, donde se encuentra la localidad de Franklin, señalaron que solo una docena de personas sufrieron heridas leves, y los habitantes que quedaron atrapados en las más de 20 viviendas destruidas han sido rescatados.

Residents of Alto, Texas are now picking up the pieces after their community was left devastated by a tornado: https://t.co/PaGrXMWT3Y pic.twitter.com/QMqT1FRpfU

— AccuWeather (@breakingweather) 14 de abril de 2019