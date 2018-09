Theresa May amenaza que sin apoyo de diputados no habrá acuerdo con UE

“Creo que la alternativa sería que no tendríamos acuerdo” con la UE, señaló May

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, advirtió que “no habrá acuerdo” si los diputados no aprueban su propuesta para abandonar la Unión Europea (UE).

Durante una entrevista, que será transmitida esta noche en el programa de investigación Panorama de la cadena británica BBC, May señaló que si el parlamento no aprueba su plan entonces no habrá acuerdo.

Su plan para abandonar la Unión Europea -conocido como el Plan de Chequers ya que fue consensuado en su casa de la campiña inglesa del mismo nombre- no ha sido bien recibido en Bruselas ni tampoco entre diputados de su propio partido.

Además, euroescépticos de línea dura como el exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, calificó el plan del gobierno como un “chaleco suicida”.

La semana pasada un grupo de diputados de su propio Partido (Conservador) se reunieron a puerta cerrada para analizar la posibilidad de sustituir a la primera ministra a través de un voto de no confianza.

Durante la entrevista con la BBC a seis meses de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (conocido como Brexit), May aseguró que “está irritada” con la especulación que se ha generado sobre su liderazgo.

“Me irrita un poco porque este debate no es acerca de mi futuro. Este debate es acerca del futuro de la gente del Reino Unido y del futuro del Reino Unido”, precisó en un extracto de la entrevista difundido previo a su transmisión.

May acudirá este miércoles a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Salzburgo, Austria, donde presentará por primera vez su propuesta de negociación para una salida negociada.

En el referéndum de junio de 2016 el 52 por ciento del electorado votó en favor de abandonar el bloque de naciones europeo y tras meses de incertidumbre las partes acordaron que la salida se dará el 29 de marzo de 2019.