Theresa May afirma que Brexit está acordado en un 95 por ciento

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró que el acuerdo para salirse de la Unión Europea (UE) está listo en 95 por ciento, y el único punto pendiente es la frontera irlandesa.

Al dirigirse a la Cámara de Diputados, la primera ministra aseguró que todos los protocolos del acuerdo han sido acordados con el resto de los 27 países de la UE. “Tomando en cuenta todo esto, 95 por ciento del Acuerdo de Retirada y sus protocolos están acordados”, precisó.

Sin embargo, el punto más álgido es todavía la frontera irlandesa. La provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda (que es parte de la UE) comparten una frontera por la que a diario circulan libremente miles de personas y de productos.

May aseguró que trata de evitar que se imponga una frontera dura entre las dos irlandas. “Garantizar que no regresemos a una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es un verdadero punto de fricción”.

Por otra parte, la primera ministra descartó un segundo referéndum sobre el Brexit, una demanda que orilló a unas 750 mil personas a manifestarse el sábado pasado en el centro de Londres.

A pesar de la insistencia de los diputados de izquierda y de derecha sobre un segundo voto popular, May dijo tajante en la sesión de este lunes que “no habrá otro referendo porque la gente ya habló en el primero”. Además, descartó también posponer la salida de la UE más allá de marzo de 2019.

La salida del bloque de naciones europeo está programada para el 29 de marzo de 2019, con un periodo de transición de dos años extendible a tres, una extensión que “sería indeseable”, aseguró la política conservadora.

May enfrenta una nueva ola de críticas de miembros de su propio partido (Conservador) que amenazan con un voto de no confianza contra el liderazgo de May, ante lo que consideran un mal acuerdo con la UE.

El mensaje de May a sus opositores este lunes fue “mantener la cabeza fría”, y pensar en el interés nacional y “el premio que tenemos por delante” una vez que sean sorteados los obstáculos en las negociaciones.