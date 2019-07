Sufre Merkel tercer episodio de temblores

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, sufrió hoy un tercer episodio de temblores en menos de un mes durante una ceremonia de recepción del primer ministro finlandés Antti Rinne, originando más especulaciones sobre su estado de salud.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Merkel es vista temblando, aunque con menos intensidad que las anteriores dos ocasiones, durante la interpretación de los himnos nacionales por la ceremomia oficial de bienvenida a Rinne en el exterior de la cancillería alemana en Berlín, según el diario alemán Bild.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/4ZorqcUhE3 pic.twitter.com/rGbXnQWJir

— ABC News (@ABC) July 10, 2019