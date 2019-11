Se registra tiroteo en secundaria de Santa Clarita, California

Medios locales de California reportan un tiroteo en una escuela secundaria de Santa Clarita., California.

Los primeros reportes señalan que al menos seis personas resultaron heridas por disparos, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

El atacante es descrito como un hombre asiático vestido de negro.

La escuela ha sido evacuada por autoridades.

Así lo comparten medios en redes sociales:

Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5

— NBC News (@NBCNews) November 14, 2019