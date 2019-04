Se incendia centro comercial en Bangkok, hay 3 muertos

Se registro un incendio en uno de los complejos de centros comerciales más grandes de Bangkok este miércoles, matando al menos a dos personas e hiriendo a más de una docena, dijeron las autoridades.

La magnitud del incendio en el complejo CentralWorld de la capital tailandesa, que incluye un hotel, un centro de convenciones y una torre de oficinas, fue pequeña, pero provocó la evacuación del centro comercial.

There is/was a fire at #Bangkok CentralWorld convention center wing, the staff food court by the looks of it. pic.twitter.com/F2rH8HRMl5

— Conny Brunnkvist (@connyb) 10 de abril de 2019