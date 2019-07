“Residente” y Jam convocan a paro nacional en Puerto Rico

Los cantantes puertorriqueños René Pérez, conocido como “Residente”, y Nicky Jam, convocaron a un paro nacional el próximo jueves para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Roselló; mientras el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, dimitió al cargo.

“Este jueves, va a haber paro nacional (…) a las 9 de la mañana, en la Milla de Oro. Los veo allá. Nosotros no vamos a esperar por el residenciamiento (juicio político) ni qué carajo, eso no lo vamos a esperar porque eso lo está haciendo el mismo gobierno, y nosotros no creemos en el gobierno”, señaló “Residente” en redes sociales.

“Acabo de regresar de mi gira en Europa y voy directamente para Puerto Rico a las 9:00 a.m. en la Milla de Oro a protestar con ustedes. Todo el mundo dese cita a las 9:00 a.m. en la Milla de Oro. Estamos activos, mi gente. Ricky tienes que renunciar”, comentó por su parte Nicky Jam en un video en Instagram.

El exvocalista de la banda Calle 13, quien ha participado de manera activa en las protestas contra el gobernador Roselló, fue el primero en convocar el paro nacional del próximo jueves, llamado al que se sumó de inmediato Nicky Jam.

La víspera, “Residente” asistió junto a figuras como Ricky Martin, Bad Bunny, Olga Tañón y Kany García, a una marcha en la que se estima participaron más de 500 mil puertorriqueños que exigieron la salidad de Roselló.

El gobernador está envuelto en un escándalo por la divulgación de un chat sexista y homófobo, una situación a la que se suman acusaciones de corrupción.

En el marco del undécimo día de protestas contra el gobierno, Ricardo Llerandi anunció su renuncia a la Secretaría de la Gobernación, así como a los cargos de administrador de La Fortaleza y director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, mismas que serán efectivas a partir del próximo 31 de julio.

“Los últimos días han sido sumamente difíciles para todos. En esta coyuntura histórica, me corresponde anteponer sobre cualquier consideración el bienestar de mi familia”, apuntó Llerandi en una carta al gobernador Roselló.

“Las amenazas recibidas las puedo tolerar como individuo, pero nunca permitiré que afecten mi hogar (…) Mi esposa y mis hijos son todo para mí. Ese es mi deber principal”, añadió el funcionario, quien fue uno de los colaboradores de Roselló que participó en el polémico chat privado que generó la ola de protestas en Puerto Rico.

Llerandi, quien apenas el pasado 12 de julio aseguró que no renunciaría, agradeció al gobernador el “enorme privilegio de servirle a mi isla” en los tres cargos que ocupó, de acuerdo con el diario local Primera Hora.

La crisis política en este Estado Libre Asociado de Estados Unidos se generó tras la divulgación de cientos de mensajes de un chat privado que Roselló mantenía con 11 de sus cercanos colaboradores, que se caracterizaba por contenidos sexistas y homófobos contra políticos, activistas y reconocidas figuras de Puerto Rico.

A la revelación del chat se han sumado acusaciones de corrupción contra el actual gobierno, así como su mal manejo de la crisis tras el paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017, que dejó casi tres mil muertos y daños económicos por unos 43 mil millones de dólares.