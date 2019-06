Representantes de Guaidó desconocidos por México ante la OEA

Al igual que Uruguay, Bolivia y Nicaragua, México desconoció a los representantes de Juan Guaidó, “presidente encargado” de Venezuela, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“México considera que las cartas credenciales presentadas por una delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación en la Asamblea General del organismo dado que no fueron expedidas por el gobierno que pretenden representar, sino por los representantes de la Asamblea Nacional de su país”, expuso Luz Elena Bolaños, embajadora de México ante la organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental.

Ello, luego de que se desatara un debate sobre el reconocimiento de las cartas credenciales de una delegación venezolana.

Esta última, encabezada por Gustavo Tarre, representante especial de Guaidó ante la OEA.

La validación de las cartas credenciales de una delegación venezolana dio pie al retiro del representante de Uruguay en la sesión de la Asamblea General de la ONU.

“Si esta asamblea está validando estas credenciales está, por la vía de los hechos, reconociendo un nuevo Gobierno de Venezuela.

“No debería permitirlo ningún país en esta organización”, fustigó el representante permanente charrúa, Ariel Bergamino.

En ese tenor, Bolaños aseveró que la carta constitutiva de la OEA no le otorga a la organización la facultad de reconocer estados o gobiernos.

Y que la representación diplomática de un Estado ante la organización regional está basada en consideraciones jurídicas derivadas de normas de derecho internacional que regulan la constitución del organismo.