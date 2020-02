Precandidatos Demócratas se preparan para debate en Nevada

Esta noche ocurrirá el debate previo al caucus de Nevada, uno de los pocos que hay en el país, con cambios entre los participantes. Hasta ayer no se esperaba que Mike Bloomberg fuera acreditado para el evento previo a la elección, esto cambia el panorama entre los precandidatos demócratas..

Esta es la primera vez que Bloomberg forma parte de los debates y era algo inesperado, aún para sus organizadores de campaña, que hasta poco antes aseguraban que sus esfuerzos en las campañas no se reflejaría hasta el supermartes que ocurrirá el próximo 3 marzo.

La campaña de Bloomberg no había invertido recursos en Nevada ni en Carolina del Sur, así como no lo hizo en Iowa o New Hampshire, por lo que el anuncio la víspera de su participación en el debate lo pondrá a prueba, aseguró el reporte de CBS News en Nevada.

Por otro lado, los candidatos que hasta antes del caucus de Iowa se colocaban a la cabeza de las encuestas, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Peter Buttigieg han invertido enormes esfuerzos en este estado.

Biden, de quien no se esperaba que no quedara entre los favoritos en las primarias y el caucus pasado, ha empleado su tiempo en las comunidades afroamericanas y latinas, su campaña apuesta a que estos grupos sociales le concedan el voto, por lo que una buena participación en el debate podría impulsarlo de nuevo, señaló la cadena CNN.

Contrario a lo que Biden espera, gran parte de los grupos latinos del estado han anunciado su respaldo a la candidatura de Sanders, si logra convencer a los migrantes y sus descendientes es posible que en el resto del país los estados con grandes proporciones de voto latino lo respalden.

¿Quienes podrían tener el panorama más difícil?, según los analistas en Estados Unidos, serían Peter Buttigieg y Amy Klobuchar, quienes han tenido malas actuaciones en el estado y no han recibido el apoyo que su campaña esperaba, estas son las últimas oportunidades de Klobuchar para demostrar que está entre las preferencias de los votantes, informó Político.

Hasta ahora, además del partido de filiación, Sanders, Warren y Buttigieg han asegurado que el paso adelante de Bloomberg en este debate tiene más relación con su capital económico que con su capacidad en la campaña o para gobernar.

¿Cuál es la diferencia con los procesos de Iowa y New Hampshire contra Nevada y Carolina del sur?

Aunque todos son estados pequeños y con pocos votantes estas apariciones dan un panorama de la intención de voto nacional previo a la prueba de mayor contundencia, el supermartes.

Pero, mientras los primeros dos tienen una población muy unificada, conformada en su mayoría por personas blancas, los segundos son más diversos, es decir, son un termómetro para el resto de los estados por que su población no cuenta con mayorías tan marcadas y son una guía de votación para los indecisos de la nación, de los que se sabe, toman decisiones frente a la boleta.