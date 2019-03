Politólogo francés desmenuza a AMLO; ‘él es posneoliberal’

Alain Rouquié, politólogo francés, calificó, en entrevista con el periódico “El País”, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como posneoliberal “porque no hay otra”.

“Él es posneoliberal, lo que significa que es neoliberal porque no hay otra; ser posneoliberal es aceptar algunas cosas que no puede cambiar y cambiar las que puede; es realismo político; es pragmatismo; es la diferencia entre la política interior y la política exterior.

“Adentro puede decir ‘la mafia me quitó la Presidencia’, pero frente a Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio dice ‘ustedes lo aprueban, lo aprobamos nosotros y ya está’; la política interior y la exterior son dos cosas diferentes en ambos lados”, ejemplificó Rouquié, a quien le parece inédito y, a la vez, fascinante el retrato político actual de México.

Ello, refiere, merced a la elección de López Obrador como su primer presidente de izquierda.

Al abundar sobre el particular, Rouquié aseveró que “los mexicanos lo votaron de una forma tan aplastante por un tema de confianza; votaron a un señor al que temían algunos años antes y por razones obvias de experiencia, de voluntad; de transparencia también”.

Por otra parte, el pilotólogo francés descartó una democracia hegemónica en México con López Obrador, si bien habría elementos para pensar en ello.

“Hay elementos que podrían parecerse a un avance hacia una democracia hegemónica; es esa idea de refundación, de cuarta transformación, que es posible que sea solo un eslogan o una fórmula electoral, pero creo que en el caso de México es muy difícil porque la democracia es joven en este país; la democracia es nueva.

“No es como una democracia vieja, donde podemos limitarla o manejarla; aquí hay un apego a la democracia muy fuerte; los mexicanos consideran que la vida apetecible, la vida que quieren vivir, es una vida de democracia; de momento, las decisiones han sido bastante prudentes tanto en la política exterior como en la política interior”, hizo notar Rouquié.