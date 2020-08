Policía de Wisconsin dispara por la espalda a ciudadano afroamericano

Por la espalda disparó un policía de Wisconsin a un ciudadano afroamericano de 29 años de edad el pasado domingo.

Ante la acción en referencia, la ciudad de Kenosha se vio envuelta en una serie de disturbios.

En ese marco, una concesionaria de autos fue incendiada.

Así las cosas, fueron varios los tiros que el ciudadano afroamericano, mismo que responde al nombre de Jacob y quien se encontraba en condición grave en un hospital, recibió del policía por la espalda.

Ello, a juzgar por las ocasiones en que accionó su arma de cargo.

Race soldiers in Kenosha, Wisconsin shot an unarmed Black man in the back seven times in front of his family

Black Americans. Do not let anyone prioritize any other issues over this. This type of sick, state sanctioned filth that is allowed to happen, should be our only concern pic.twitter.com/4JnKhH4e3P

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) August 24, 2020