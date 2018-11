‘Policía apuntará a cabeza y… ¡fuego!’ gobernador electo de Río

El gobernador electo de Río de Janeiro, el ex juez Wilson Witzel, dijo que francotiradores de la policía ejecutarán a “criminales armados con fusiles” sin que sean enjuiciados, y describió la práctica con una polémica frase: “la policía hará lo correcto: apuntará a la cabecita y…¡fuego!”.

Witzel, quien se eligió con 60 por ciento de los votos como gobernador de Río de Janeiro gracias al apoyo del presidente Jair Bolsonaro, defendió durante la campaña la idea de dar a las fuerzas del orden la capacidad de ejecutar a criminales armados con fusiles, una situación que se da de forma frecuente en favelas y áreas dominadas por narcotraficantes.

En una entrevista publicada por el diario Estado de Sao Paulo, Witzel fue explícito al defender la política de usar francotiradores para combatir la criminalidad.

“Lo correcto es matar bandidos que están con fusiles. La policía hará lo correcto: apuntará a la cabecita y… ¡fuego! Para que no haya error”, dijo Witzel, un desconocido en el mundo político que logró una amplia victoria electoral por medio de este discurso de mano dura contra el crimen en el estado.

Witzel negó que esta controvertida política, criticada por grupos de derechos humanos, expertos en seguridad y las autoridades actuales, vaya a elevar el número de muertes de civiles por parte la policía fluminense, acusada de abusos desde hace años por la sociedad y que en agostó mató a 175 personas (150 por ciento más que en el mismo mes de 2017).

La idea es defendida también por el general Augusto Heleno, futuro ministro de Defensa.

“Mucha gente hace una distorsión de eso y acaba diciendo que es una autorización para matar. Es una reacción necesaria a la exhibición ostensiva que se hace en Río de Janeiro de armas de guerra en las manos, muchas veces, de jóvenes”, dijo Heleno esta semana.

El actual ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, que dejará el cargo en diciembre próximo, criticó la propuesta y dijo que no está prevista en la legislación actual.

“No podemos tener ningún tipo de actividad que no sea legal, que no esté en las normas de la Justicia. Y, hoy, no está” el uso de francotiradores, aseveró Jungmann.

Amnistía Internacional Brasil dijo, por su parte, que “la medida tiene un impacto potencial desastroso en el aumento de los homicidios y de la violencia armada en las ciudades”.

“No se combate la violencia con más violencia, enfrentamientos directos y falta de respeto a la legislación vigente”, criticó la organización de derechos humanos en una nota.