Piñera llama a Bolivia a evitar confundir aspiraciones con derechos

El presidente chileno Sebastián Piñera llamó hoy a las autoridades de Bolivia a evitar confundir aspiraciones con derechos, en alusión a la esperanza de la nación altiplánica de obtener una salida soberana al océano Pacífico.

Tras la última jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco de la demanda boliviana contra Chile, Piñera dijo que “Bolivia debe aprender a no confundir sus aspiraciones con derechos”.

Además, agregó, la nación altiplánica no puede pretender “que sus aspiraciones generen obligaciones para Chile” y, junto con ello, “intentar construir una supuesta obligación de negociación (con Chile para una salida soberana al Pacífico) que no existe, ni tiene sustento jurídico alguno”.

El gobernante, que asumió el poder el pasado 11 de marzo, reiteró que no existen asuntos limítrofes pendientes entre las dos naciones porque se encuentra vigente el Tratado de 1904 que fijó los límites tras la Guerra del Pacífico (1879-1883).

En aquel conflicto bélico, Bolivia perdió su salida soberana al mar en manos de Chile, razón por la cual la mayoría de los gobiernos bolivianos han planteado el tema de la mediterraneidad en instancias internacionales para presionar a sus pares chilenos.

El jefe de Estado insistió que en la demanda boliviana en La Haya, cuyo fallo debería conocerse a finales de este año, no están en riesgo “ni el territorio, ni el mar, ni la integridad, ni la soberanía de nuestro país”.

Indicó respecto al Tratado de 1904 que aquel “fijó los derechos y obligaciones de ambos países, otorgándole a Bolivia un acceso amplio y a perpetuidad al océano Pacífico, a través de los puertos” de esta nación sudamericana.

Consideró que “Bolivia no logró probar ninguno de los tres puntos que necesitaba probar en forma acumulativa para validar su pretensión: no probó que Chile contrajo una obligación vinculante de negociar, no probó que Chile violó dicha obligación y no probó que está supuesta obligación exista hoy”.

Respecto a la defensa de este país en la CIJ, Piñera comentó que “Chile ha realizado un riguroso y exhaustivo examen de los hechos y del derecho, demostrando con meridiana claridad que la demanda boliviana se basa sólo en argumentos aspiracionales de ese país”.

Recordó que Chile concedió a Bolivia beneficios tributarios, aduaneros y de gratuidad en el almacenaje de sus mercancías en los puertos del norte de este país y agradeció la labor del canciller Roberto Ampuero, de los agentes y del equipo de abogados de Chile en La Haya por defender con claridad y firmeza la posición chilena.

Piñera enfatizó que “puedo asegurar a mis compatriotas que este presidente, al igual como lo han hecho mis antecesores, y con el apoyo y la unidad de todos los chilenos, defenderá con firmeza y convicción nuestro territorio, nuestro mar, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”.

Ampuero indicó por su parte en La Haya que “ha sido un alegato macizo, contundente y demoledor. La conclusión es clara, Chile no contrajo ninguna obligación jurídica de negociar y menos una de negociar un acceso soberano al mar”.

Consideró que “las falencias de la argumentación boliviana quedaron al descubierto” en La Haya y señaló que el país altiplánico pretende “obligar a Chile a negociar a perpetuidad hasta que sea cumplida su obsesión, su fijación y su exigencia de obtener territorios soberanos chilenos”.

Piñera siguió la última jornada de alegatos en un salón del presidencial Palacio de La Moneda junto a ministros y legisladores de varios partidos políticos con representación parlamentaria, tras lo cual sostuvo una videoconferencia con Ampuero y el agente chileno ante La Haya Claudio Grossman.