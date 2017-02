Papa Francisco alerta sobre “demagogias populistas” contra migrantes

El Papa Francisco denunció a las “demagogias populistas” que aprovechan y amplifican el egoísmo, al alimentar el rechazo hacia los migrantes, a quienes se considera como competidores o “súbditos a los cuales dominar”, dijo.

El Papa recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a asistentes al foro internacional “Migraciones y paz”, ante quienes lamentó que gran parte de los desplazamientos forzados en el mundo sean causados por conflictos, desastres naturales, persecución, pobreza extrema y condiciones de vida indignas.

Advirtió que los seres humanos tienen una “inclinación al rechazo”, que los induce a mirar al otro no como un hermano a acoger, sino con el deseo de “dejarlo fuera de nuestro personal horizonte de vida”.

“(Ante ello) urge un cambio de actitud para superar la indiferencia y anteponer, a los temores, una generosa actitud de acogida hacia aquellos que golpean nuestras puertas”, afirmó.

Más adelante aseguró que es “imperativo moral” proteger a quienes huyen de las guerras y las persecuciones, poniendo en práctica eficaces programas de lucha contra los “traficantes de carne humana” que lucran con las desventuras de los demás.

Urgió a abrir canales humanitarios “accesibles y seguros” para estos refugiados, que a menudo son atrapados por las organizaciones criminales sin escrúpulos.

“Una acogida responsable y digna de estos hermanos y hermanas comienza por su primera ubicación en espacios adecuados y decorosos. Los grandes hacinamientos de solicitantes de asilo y refugiados no han dado resultados positivos, generando más bien nuevas situaciones de vulnerabilidad y malestar”, sostuvo.

“La defensa de sus derechos inalienables, la garantía de las libertades fundamentales y el respeto de su dignidad, son tareas de las cuales ninguno se puede eximir”, estableció.

Según el Papa, la promoción humana de los migrantes y de sus familias debería comenzar en sus comunidades de origen, donde debe serles garantizado no sólo el derecho a poder emigrar, sino también el derecho a permanecer, a encontrar condiciones que les permitan una digna realización de la existencia.

Para lograrlo llamó a impulsar los programas de cooperación internacional desvinculados de intereses de parte, y que promuevan el desarrollo de los migrantes como protagonistas.

Aclaró que la integración no significa “asimilación” ni “incorporación”, sino que se trata de un proceso bidireccional basado esencialmente en el mutuo reconocimiento de la riqueza cultural del otro.

Explicó que no se trata del “aplanamiento” de una cultura a otra, y tampoco de aislamiento recíproco, con el riesgo de “nefastas y peligrosas actitudes de ghetto”.

“Quien llega está obligado a no cerrarse a la cultura y a las tradiciones del país anfitrión, respetando sobre todo las leyes. No debe ser olvidada la dimensión familiar, por eso me siento en deber de subrayar la necesidad de favorecer y privilegiar las reunificaciones familiares”, subrayó.

“Las poblaciones autóctonas deben ser ayudadas adecuadamente a procesos de integración, no siempre simples e inmediatos, pero siempre esenciales e imprescindibles en el futuro”, abundó.