Papa confirma gira a Colombia y abre camino a hombres de fe casados

El Papa Francisco confirmó su voluntad de realizar una visita apostólica a Colombia en 2017 y se mostró abierto a considerar la posibilidad que los “viri probati”, hombres con fe demostrada, asuman tareas sacerdotales en la Iglesia.

“A Rusia no puedo ir porque tendría que ir también a Ucrania. Lo importante sería ir a Sud Sudán, estaba en programa ir a los dos Congos: con Kabila la cosa no está bien, creo que no puedo ir”, señaló el pontífice en una entrevista difundida hoy por la publicación alemana “Die Ziet”.

“Iré, eso sí, a la India, a Bangladesh, a Colombia, después un día solo a Portugal, a Fátima, y después se está estudiando otro viaje a Egipto, parece que está lleno el calendario, ¿no?”, agregó.

En la entrevista también se refirió a la falta de vocaciones sacerdotales en la Iglesia católica y dejó abierta la posibilidad de discutir sobre la eventualidad que algunos hombres casados puedan suplir la falta de presbíteros.

“Debemos analizar si los ‘viri probati’ son una posibilidad y también debemos establecer cuáles tareas podrían asumir, por ejemplo en comunidades aisladas. La Iglesia siempre debe reconocer el momento justo en el que el espíritu pide algo”, estableció.

Aunque reconoció que la falta de vocaciones representa un “problema enorme” que la Iglesia deberá resolver, dejó en claro que abolir el celibato sacerdotal “no es la solución”, así como, tampoco, abrir las puertas de los seminarios a personas que no tengan una auténtica vocación.

Sostuvo que “falta oración” y “trabajo con los jóvenes que buscan orientación” para suplir las carencias de sacerdotes, aunque reconoció que es una labor difícil pero necesaria.

Sobre los carteles anónimos y críticos en su contra que hace unas semanas tapizaron varios barrios de Roma, aseguró que no pierde la paz ni el sentido del humor y que reza justamente por eso, por mantener siempre el buen humor.

Además, sobre la oración, pidió rezar “por las cosas buenas” como tener el dinero para terminar el mes con la familia, pero rezar para tener tanto dinero y poder “eso no es justo”. Y apuntó: “Se deben pedir las cosas que construyen el mundo, que den fraternidad y paz”.

Entre los temas afrontados, el Papa aseguró que detrás de los populismos siempre existen mesianismos, mientras los grandes líderes non buscan los populismos, imaginan la fraternidad.

“Estos son los grandes líderes que son capaces de llevar adelante el bien del país sin estar ellos en el centro. Sin ser mesías: el populismo es malo, al final termina mal, como nos demuestra el siglo pasado”, precisó.