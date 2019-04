OEA reconoce a representante de Juan Guaidó

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución que reconoce como representante permanente de Venezuela ante el organismo a Gustavo Tarre, “designado” por la Asamblea Nacional (congreso) presidida por el líder opositor Juan Guaidó.

La OEA indicó en un comunicado que su Consejo Permanente resolvió aceptar el nombramiento de Tarre como representante permanente “hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo” en Venezuela.

El organismo solicitó al secretario general, Luis Almagro, “que transmita el texto de esta resolución al secretario general de las Naciones Unidas”, Antonio Guterres.

La iniciativa fue aprobada por 18 votos contra nueve, seis abstenciones y un ausente, en una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela, realizada a solicitud de las misiones permanentes ante el organismo de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú.

Los países que aprobaron la resolución fueron Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, que reconocen a Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela.

“Hoy hemos sacado definitivamente al usurpador de la @OEA_oficial y logramos que nuestro representante asuma el puesto de Venezuela en el Consejo Permanente. Logramos el cese de la usurpación en la OEA, y así seguiremos hasta hacerlo en Venezuela”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

La representante del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en el organismo, Asbina Marín Sevilla, cuestionó por su parte la decisión de la OEA, al argumentar que “viola la carta fundacional” del organismo interamericano.

“La #OEA no tiene autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos de sus Estados miembros, esa autoridad no existe y no está prevista en ningún instrumento jurídico”, publicó en Twitter la misión de Venezuela ante la OEA.

El canciller venezolano Jorge Arreaza advirtió que la resolución convalida el plan de “golpe de Estado”, iniciado el 23 de enero pasado, cuando Guaidó se autoproclamó “presidente encargado”, y recordó que el gobierno de Venezuela anunció que, “por decisión propia”, abandonaría la OEA a partir del próximo 27 de abril.