Obama a la yugular de Trump

Es síntoma, no causa, del populismo y una de las amenazas a la democracia en EU, dice

CHICAGO.- A dos meses de las elecciones legislativas estadounidenses, el ex mandatario Barack Obama regresó a la arena política con una fuerte crítica contra la administración del presidente Donald Trump, al que consideró una de las amenaza a la democracia en Estados Unidos y síntoma, no causa, del populismo.

“Estos son tiempos peligrosos”, dijo Obama, el primer presidente afroamericano de la Unión Americana, durante la recepción de un premio sobre ética en el gobierno, otorgado por la Universidad de Illinois.

“Esto no es normal; no hay nada compasivo en separar a madres de sus hijos”, señaló el ex mandatario (2009-2017).

Ello, en referencia a la política antiinmigrante, de “tolerancia cero”, de Trump, quien si bien dijo haber escuchado a su antecesor, “se quedó dormido”.

Obama, quien se había mantenido al margen de los reflectores políticos desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2017, instó, de manera directa, a los estadounidenses a salir a votar en noviembre próximo para lograr una nueva mayoría demócrata que restablezca la cordura en la política de Estados Unidos.

“Sólo hay un contrapeso a los abusos del poder: Ustedes y su voto”, remarcó Obama, con su tradicional estilo pausado y cadencioso, ante estudiantes, profesores y políticos.

“En última instancia, la amenaza a nuestra democracia no sólo viene de Donald Trump o los republicanos en el Congreso, o los hermanos Koch y sus cabilderos, o demasiadas concesiones de los demócratas o hackeo de los rusos”, apuntó Obama.

“La mayor amenaza a nuestra democracia es la indiferencia; la mayor amenaza a nuestra democracia es el cinismo”, remató.

Obama emplazó a todos aquellos estadounidenses cansados del actual estado de la política nacional a que dejen de abuchear y se pongan a participar de manera activa en el proceso político no sólo a nivel federal, sino estatal y local.

“Ustedes son el antídoto, su participación y su espíritu, y su determinación, no sólo en estas elecciones y en las elecciones subsecuentes, sino en el periodo entre las elecciones”, señaló.

Con su discurso, en el que no escatimó cuestionamientos a toda la clase política, pero también al abstencionismo electoral de los jóvenes, Obama entró de lleno a la carrera electoral hacia las votaciones legislativas del 6 de noviembre próximo.