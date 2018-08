Nueva York analiza fincar cargos contra organización Trump: NYT

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, considera fincar cargos criminales contra la Organización Trump en relación a los pagos a dos presuntas amantes del presidente estadunidense Donald Trump, realizados por el abogado Michael Cohen, según el diario The New York Times.

En una nota publicada este viernes, el periódico indicó que los cargos serían similares a los que fincó por su parte una corte federal de Nueva York a Cohen, quien se declaró culpable de pagar a la actriz porno Stormy Daniel y a la exmodelo Karen McDougal.

La investigación estatal, sin embargo, se centraría en la manera en la que la Organización Trump justificó el reembolso a Cohen. Los fiscales, aclaró el The New York Times, aún no han tomado una decisión sobre si proceder con los cargos.

Los cargos serían relevantes en especial porque Trump ha hablado en público sobre perdonar a algunos de sus asistentes actuales o previos que enfrentan cargos federales.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no tiene poder para perdonar a personas y entidades corporativas condenadas por crímenes estatales.

Esta investigación sería independiente de la que lleva a cabo la oficina de la procuradora general del estado de Nueva York, Barbara Underwood, quien realiza una pesquisa en torno a la Fundación Trump.