No habrá trato especial a caravana migrante: embajada

Ante el arribo de la caravan migrante que pretenden cruzar a los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anunció que podría desplegar hasta 15 mil soldados para proteger la frontera con México.

Por ello, el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de México en Estados Unidos, Edgar Ramírez, dijo que, el presidente de su país, “ha dejado muy claro que va a tomar pasos muy específicos para asegurar que se incremente la seguridad en la frontera en Estados Unidos”.

Edgar Ramírez informó que en estos momentos se encuentran dos mil efectivos de la Guardia Nacional, para ayudar a los oficiales de guardia y supervisión fronteriza, tanto en garitas oficiales como entre éstas para incrementar la seguridad. Además cinco mil 200 soldados van rumbo a la frontera.

De acuerdo con el agregado, “la mayor parte de los migrantes vienen con información errónea de lo que va a suceder cuando lleguen a la frontera. Han hablado con familiares y amigos que ya están en Estados Unidos o que conocen a alguien que ya está allá., y no entienden la realidad de lo que es pedir protección en Estados Unidos bajo asilo, cuál es la oportunidad de prevalecer”, misma que, dijo, es muy baja .

En entrevista para Radio Fórmula, Ramírez señaló que los migrantes centroamericanos “piensan que habrá algún tipo de trato diferenciado porque viajan con este grupo y no es el caso”, ya que no están tomando en cuenta que ingresar de manera ilegal a Estados Unidos es un crimen.

Las caravanas sólo podrán ingresar a norteamérica por medio las garitas que se encuentran en la frontera; “les hemos especificado a los miembros de cada grupo de la caravana que la forma en que deben ingresar al país, si requieren asilo o protección, es por medio de una garita”, siempre y cuando lo hagan de manera legal.

Aunque, dijo, “su ingreso, aun cuando lo hagan por una garita, no va a ser inmediato. Si la acción que toman es entrar de forma irregular por las garitas, corren riesgos, ya que, la autoridad migratoria tienen la opción de procesarlos por cargos penales, porque es ilegal entrar de forma irregular”.

Respecto a las personas que conforman las caravanas, Edgar Ramírez, dio a conocer que, de acuerdo con información de Honduras, Salvador y Guatemala, “sabemos que vienen pandillas de centroamérica, varias personas que tienen antecedentes penales y algunos que son requeridos por su país de origen o por el nuestro”.

Por último, el agregado del Departamento de Seguridad Nacional, enfatizó que “reprobamos el uso de violencia, sobre todo en un ambiente en el que el gobierno de México no les está prohibiendo la entrada, solamente les requiere que lo hagan de una forma regular.

“No pasa desapercibido que la inclinación a la violencia existe, hemos hablado con los migrante de que este tipo de conducta no será aprobada en Estados Unidos, de ahí parte que exista un mayor despliegue de recursos tanto humanos como tecnológicos para cubrir la frontera. No es posible que vayamos a tener incidentes caóticos, causados por la insistencia de no obedecer los procesos que ya están establecidos. Se les permite el acceso a Estados Unidos a los desean entrar, simplemente tiene que ser de forma regular”, señaló.