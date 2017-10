Niega Ivana Trump tener algún problema con primera dama de EU

La primera esposa del presidente estadunidense aseguró no tener problema alguno con Melania Trump, la cuarta cónyuge del mandatario, y con quien dijo interactuar en ocasiones

La controversia entre la primera y la actual esposa del presidente Donald Trump pareció bajar de intensidad hoy después de que Ivana Trump aseguró que nunca diría o haría algo en contra de la primera dama, a quién calificó como “familia”.

En una entrevista grabada, difundida este martes en el programa Fox and Friends, de la cadena homónima, la primera esposa del presidente estadunidense aseguró no tener problema alguno con Melania Trump, la cuarta cónyuge del mandatario, y con quien dijo interactuar en ocasiones.

Ivana, la madre de los tres hijos mayores de Trump, reveló incluso haber enviado a Melania un mensaje de apoyo después de las críticas de que fue objeto durante la campaña presidencial debido a su inglés con acento.

“Le mandé un texto (diciendo) que la última cosa que haría sería decir algo malo sobre ti, tú sabes, porque eres familia, que yo no digo nada malo o hago nada a espaldas de un miembro de la familia”, declaró.

Cuestionada sobre si le gustaría estar en la posición de la primera dama, Ivana dijo que era mejor que Melania ejerciera ese papel y no ella, aduciendo que Washington “es una ciudad difícil”.

“Me pidieron que fuera la embajadora de Estados Unidos en República Checa (su país natal). Le dije (a Donald Trump), tú sabes, si me lo hubieran pedido 10, 15 años atrás, lo hubiera hecho, pero ahora no quiero estar en Praga por cuatro años”, manifestó.

Ivana argumentó que su negativa a aceptar el ofrecimiento es porque “perdería mi libertad, de manera que, estoy contenta de que Melania esté ahí (en la Casa Blanca) y no yo”.

Sus comentarios contrastaron con los que hizo el lunes durante una entrevista en el programa Good Morning America, de la cadena ABC, en la que aseguró que ella y Trump hablan al menos una vez cada dos semanas, y que aunque tiene una línea directa con éste en la Casa Blanca, no la usa para no molestar a Melania.

“Realmente no quiero llamarlo ahí, porque Melania está ahí, y no quiero causar ningún tipo de celos o algo así, porque básicamente soy la primera esposa Trump, ¿ok? Soy la primera dama”, aseveró.

Este último comentario pareció no sentarle bien a la primera dama, quien respondió la víspera, a través de su vocera, quien acusó a Ivana Trump de buscar publicidad para promover su libro autobiográfico “Raising Trump”.

“La señora Trump ha hecho de la Casa Blanca un hogar para (su hijo) Barron y el presidente. Le gusta vivir en Washington DC, y se siente honrada por su papel de primera dama de Estados Unidos, y planea usar su título y papel para ayudar a los niños, no para vender libros”, sostuvo Stephanie Grisham.

En una declaración por escrito enviada a la cadena CNN, Grisham dijo que “claramente no hay sustancia en esta declaración de una ex (ex esposa). Desafortunadamente esto es solamente el ruido en la búsqueda de atención”.