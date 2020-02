Nayib Bukele, ¿”autogolpe de Estado en El Salvador con la venia de Dios?

¿Auto golpe militar (como dicen algunos), mala pata o derecho divino (como dice el Presidente)?Este domingo el Mandatario salvadoreño, electo en junio de 2019, irrumpió el Congreso (mayormente opositor) de su país con un grupo de soldados fuertemente armados, tomó el lugar del líder legislativo y ordenó iniciar la sesión.

Los soldados que lo acompañaron se mantuvieron a la expectativa.

Bukele no guarda las apariencias, más bien, las asume, en lugar de ir tejiendo una asonada, une a él a los militares para que lo acompañen.

Ya en el recinto culpó a los congresistas de no apoyar ni al Ejército, ni a la policía, en el alto nivel de violencia que vive el país.

Para atender el asunto, dijo, se requieren recursos por 109 millones de dólares, y apuró al Congreso a otorgarlos.

Pero no fue todo, saliendo del Congreso, todavía rodeado de militares, dijo que quienes lo apoyan (su propio “pueblo sabio”) está llamando a la insurgencia ante el acoso de las pandillas, principales grupos generadores de violencia.

Bukele dijo que actuaba de acuerdo a las “enseñanzas de Dios” y a un “derecho divino”.

“La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración”, dijo.

Cuando salió amplió su discurso:

“Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene)… Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos”, expresó ante seguidores.

El movimiento del presidente para presionar a los legisladores fue respaldado por el ministro de Defensa, René Merino, y el director de policía, Mauricio Arriaza.

Después fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

El actual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en especial el papel que han jugado en él las fuerzas de seguridad, desató las alarmas dentro y fuera del país. Algunos analistas hablan del quiebre del orden constitucional en el país centroamericano.

Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna con una minoría en la Asamblea unicameral.