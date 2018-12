Miles dan un emotivo último adiós a George H.W. Bush

George Herbert Walker Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, fue recordado hoy como un caballero de la política y un modelo de trato personal digno y respetuoso por líderes mundiales y por políticos de todos los colores, quienes le rindieron un homenaje póstumo.

El funeral de Estado, que fue concebido hasta el más último detalle por el guía de la dinastía Bush, atrajo a Washington a la canciller alemana Angela Merkel, al ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, al presidente estadunidense Donald Trump y a los ex mandatarios Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, y a George W. Bush, entre cientos de personalidades.

Su féretro, envuelto con la bandera de Estados Unidos, recorrió el trayecto entre el edificio de mármol blanco del Capitolio hasta la Catedral Nacional, ante la mirada de miles de personas que desafiaron las bajas temperaturas para darle el último adiós a lo largo de la histórica avenida Pensilvania.

Una larga valla despidió con un adiós de mano al expresidente republicano, quien falleció el viernes pasado, conforme la limusina fúnebre encabezaba una caravana de decenas de vehículos y patrullas. Entre la multitud pocos miembros de las minorías, con la excepción de algunos afroamericanos.

“Venimos a honrarlo porque fue un gran hombre, aunque en mi caso soy demócrata”, dijo a Notimex un residente afroamericano de Washington, Mike McKay.

“Si lo comparamos con nuestro actual presidente es como el día y la noche. Nuestro expresidente honró su cargo con distinción”, expresó.

“Estés o no de acuerdo con el expresidente en sus políticas y definitivamente no he estado 100 por ciento de acuerdo con todos los presidentes, actuó de buena fe y tengo un tremendo respeto por él”, comentó su amigo afroamericano, Jesse Price.

El féretro llegó a la Catedral Metropolitana de Washington para la realización de una misa de cuerpo presente donde era esperado por familiares, amigos y por cientos de personalidades invitadas.

En la misma fila de la catedral se sentaron las familias Trump, Obama, Clinton y Carter.

Los restos del expresidente serán llevados a Houston donde será velado en la Iglesia Episcopal St.Martin.