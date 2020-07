México, peor que EU en Covid-19, gracias a Dios construí muro: Trump

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando (en Covid-19?", pregunta el Presidente estadounidense

Por migrantes, droga… o Covid-19, pero para el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump seguimos siendo “apestados”.

Con reunión o no en la Casa Blanca con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, México sigue estando en la boca del aspirante a reelegirse el próximo 3 de noviembre.

Ahora, durante una entrevista, Trump dijo que los medios de su país deberían fijarse más en México que en Estados Unidos por la crisis de Covid-19.

“No se trata sólo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes”, expresó.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”.

De acuerdo con los conteos de la Universidad Johns Hopkins, EU ha dado cuenta, hasta el momento, de 3 millones 730 mil 312 transmisiones y 140 mil 218 muertes a causa del agente patógeno.