México no está haciendo nada para detener a los migrantes: Donald Trump

A través de su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense Donald Trump, se quejó por la falta de acción del gobierno mexicano en relación al problema migratorio.

“México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y nada de acción. Asimismo, Honduras, Guatemala y el Salvador han tomado nuestro dinero por años, y no hacer nada. A los demás no les importa, esas malas leyes. Puede cerrar la frontera sur!”

Recientemente el yerno de Trump, Jared Kushner, tuvo reunión con el presidente López Obrador en donde según el Ejecutivo “el encuentro se había dado en un ambiente de mutuo respeto y colaboración”.

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2019