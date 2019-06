Merkel vuelve a sufrir temblores durante una ceremonia oficial

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, sufrió hoy de nuevo temblores durante una ceremonia oficial en la que se presentó el certificado de nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Christine Lambrecht.

Una semana después de un episodio similar durante la recepción del mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, Merkel volvió a sufrir temblores este jueves en un acto oficial al que asistió el presidente, Frank-Walter Steinmeier.

En las imágenes que publicó el diario alemán Spiegel Online, se observa como la canciller federal empieza a temblar cuando el mandatario alemán está hablando en la ceremonia de presentación de la nueva ministra de Justicia en el Palacio de Bellevue, en esta capital.

Merkel, de 64 años, intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos, según se observa en las imágenes, y solo al dar algunos pasos los temblores cesaron. Después le ofrecieron un vaso con agua que no aceptó.

Angela #Merkel à nouveau prise de tremblements ce matin, à côté du président allemand. pic.twitter.com/L5M4rTAlLC — Laurent Desbonnets (@ldesbonnets) June 27, 2019

El vocero del gobierno Steffen Seibert señaló que la canciller federal “estaba bien” y que su agenda se mantendría “como estaba prevista”.

La canciller tiene previsto viajar este jueves a la ciudad de Osaka, Japón, para participar en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que tendrá lugar el viernes y el sábado .

La semana pasada Merkel sufrió temblores durante la recepción del presidente ucraniano, los cuales minimizo al señalar que “me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”.

Merkel, quien el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, llegó al poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato tras las elecciones generales de 2017, pero se retirará de la política al final de su mandato, a más tardar en 2021.

En octubre pasado, tras una serie de derrotas de su bloque conservador en las elecciones regionales, Merkel anunció que no optará a un nuevo mandato tras la presente legislatura, que previsiblemente terminará en 2021.