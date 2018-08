Medios son partido de oposición: Trump

Luego de que más de 200 diarios y publicaciones en Estados Unidos se sumaran el día de ayer al llamado para reafirmar la importancia de la libertad de prensa, y el valor del periodismo independiente, en una era en que el presidente Donald Trump califica a los medios de información como “enemigos del pueblo”, ahora el mandatario estadounidense respondió mediante su cuenta de Twitter a los medios:

“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON EL PARTIDO DE OPOSICIÓN. Es muy malo para nuestra gran nación… PERO, !ESTAMOS GANANDO!”, escribió.

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018