May bajo presión para que dimita al concluir las elecciones europeas

Versiones de prensa han mencionado que May presentaría su dimisión mañana viernes, mientras miles de británicos acudieron a votar la víspera en las elecciones europeas que fueron convocadas hace apenas un mes tras el retraso del Brexit hasta el 31 de octubre.

La primera ministra Theresa May enfrenta un futuro incierto debido a la presión de su partido Conservador, para que presente su renuncia tan pronto finalicen las elecciones europeas que iniciaron hoy y concluirán el próximo domingo.

La líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, renunció a su cargo este miércoles por sus diferencias en el desarrollo del Brexit, lo cual reavivó el temor entre los conservadores de un desastre que podría precipitar la renuncia de May.

Leadsom señaló en su carta de renuncia que envió a May, “ya no creo que no nuestro enfoque cumpla con el resultado del referéndum”, al referirse a la consulta popular en la que se voto a favor de la salida del bloque comunitario en el 2016.

Este jueves fue designado en sustitución de Andrea Leadsom el legislador Mel Stride, hasta ahora integrante del Ministerio de Finanzas.

La primera ministra tiene previsto reunirse este viernes con el Comité 1922, el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento, en medio de la creciente presión de su partido para que dimita antes de la fecha que tenía prevista.

El presidente del Comité 1922 señaló, “me reuniré con la primera ministra el viernes después de que (May) haga campaña para las elecciones europeas mañana”.

El Comité 1922 de los conservadores se reunió este miércoles para someter a votación la propuesta de cambiar las reglas del partido para permitir que la primera ministra enfrente un voto de no confianza de inmediato.

Los resultados, en sobres sellados, se abrirán si May no acepta dimitir antes del 10 de junio próximo, según publicó la BBC de Londres.

La primera ministra sobrevivió a un voto de confianza de los parlamentarios conservadores en diciembre pasado y según las reglas existentes, no puede ser sometida a otro voto hasta iciembre de este año.