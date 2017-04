Maduro reprime marcha opositora

Antimotines reprimieron con gases lacrimógenos y carros con cañones de agua una marcha que intentó llegar a la Defensoría de Pueblo en Caracas en apoyo a los diputados que intentan remover a siete jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La concentración se realizó en la autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas, desde donde el primer vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, pidió movilizarse hasta la Defensoría del Pueblo para exigir un pronunciamiento sobre lo que la oposición califica como un golpe de Estado, después de las sentencias del TSJ arrebatando las facultades al congreso.

El líder opositor Henrique Capriles es alcanzado por los gases lacrimógenos lanzados por los militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas al este de Caracas

Con silbatos, banderas tricolor y gritando consignas como “elecciones ya” y “los jueces del Tribunal Supremo de Justicia son de cartón”, la oposición marchó desde siete puntos de Caracas, uno por cada juez, para avanzar al centro tomando una importante autopista.

Los manifestantes intentaron llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo buscando su apoyo para la sustitución de los magistrados, pero fueron detenidos a medio camino por equipos antimotines fuertemente resguardados con gases lacrimógenos, tanquetas y camiones hidrantes.

“En Venezuela no hay leche, no hay alimentos, no hay medicinas, pero hay bombas, hay perdigones”, dijo Henrique Capriles minutos antes de verse afectado por los gases lacrimógenos.

“Sentimos vergüenza del Gobierno que hay hoy en Venezuela: la Constitución la violaron”, agregó mientras una multitud a su alrededor gritaba “fuera Maduro”.

El diputado Juan Miguel Matheus, impulsor de la propuesta contra los magistrados, dijo que el autor intelectual de las sentencias “golpista” es el presidente Nicolás Maduro y los perpetradores fueron los jueces de la Sala Constitucional.

Guevara dijo que el gobierno dio un golpe de Estado amparado en las sentencias del TSJ y pidió continuar la presión popular hasta lograr la salida de los magistrados.

Señaló que la Asamblea activó una de las vías para remover a los jueces y que se recolectarán firmas para exigirle a Saab que inicie de parte del poder moral ciudadano (Fiscalía, Defensoría y Contraloría) la destitución de los magistrados.

“Esta lucha no es de un solo día sino de todos los días. Pediremos que se destituyan a los magistrados”, indicó.

En la concentración, el ex jefe legislativo Henry Ramos Allup dijo que las manifestaciones continuarán hasta que se restituya el orden constitucional roto por las sentencias de la semana pasada de la Sala Constitucional del TSJ.

“Estas manifestaciones las vamos a seguir realizando. Esta agresión continua por parte del régimen no va a detener nuestro propósito, seguiremos protestando por el autogolpe continuado de Maduro, apoyado por el TSJ y la Fuerza Armada”, indicó.

Ramos Allup recalcó que la Asamblea tiene facultad para remover a los magistrados que firmaron las sentencias, que los diputados calificaron de golpe de Estado.