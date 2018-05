Macri pide parar “locuras” de Fernández de Kirchner en Argentina

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió hoy parar las “locuras” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigió que el peronismo rechace la ley que regresa las tarifas de servicios públicos a los niveles que tenían el año pasado.

Macri ofreció un mensaje a la Nación para referirse a la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados y que cancela los aumentos de gas, electricidad y agua aplicados durante este año y que han afectado la popularidad del gobierno.

Los llamados “tarifazos” son una pieza central de la política económica de Macri, ya que durante sus dos años y medio de gobierno la tarifa de luz en Buenos Aires y la zona metropolitana subió en promedio un mil 700 por ciento, mientras que el gas ya superó incrementos del mil por ciento.

En el caso del agua, el aumento roza el 500 por ciento, lo que completa el trío de drásticos incrementos en servicios a los que el gobierno ha eliminado subsidios con el pretexto de sanear las cuentas del Estado.

La respuesta de la oposición fue una ley que evita los aumentos de este año y regresa las tarifas a los montos que se aplicaban en diciembre, iniciativa que el próximo miércoles debatirá el Senado.

A sabiendas de que en la Cámara Alta también hay mayoría opositora, Macri les pidió a los senadores “que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable que no se deja empujar por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner”.

Esta es la primera vez que el presidente reconoce públicamente a la expresidenta y actual senadora como su principal oponente política, y lo hizo en un momento en el que necesita polarizar de nuevo con ella para tratar de recuperar popularidad.

Macri advirtió que “la etapa de despilfarro se terminó. Apelo a la responsabilidad de gobernadores y senadores peronistas, no me voy a cansar de invitar a todos los sectores a dialogar, no importa quién esté hoy en el gobierno, tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos”.

El presidente le adjudicó así la iniciativa de regresar las tarifas a la expresidenta, aunque en realidad la propuesta original la elaboraron referentes peronistas que no responden al kirchnerismo.

Al inicio de su discurso, Macri reiteró que siempre les hablará con la verdad a los argentinos, a pesar de que en las semanas previas reconoció que cuando comenzó a gobernar no reveló el verdadero estado en el que recibió las cuentas públicas para poder conseguir préstamos en el exterior.

También insistió en que, de no haber aumentado las tarifas, además de otras políticas económicas, Argentina estaría sufriendo una crisis similar a la de Venezuela.

“Sé lo que pesa la actualización de las tarifas en el bolsillo, sé que no es fácil, si hubiera existido otro camino lo hubiera tomado. No hay otro camino, y yo no vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno, vine a trabajar para que tengan un mejor futuro”, dijo.

El presidente incluso recomendó sustituir lámparas comunes por led “entre otros hábitos muy sencillos” para ahorrar energía, lo que le valió de inmediato bromas y burlas en las redes sociales.