‘Lula’ vela a su esposa

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva veló a su esposa, Marisa Leticia, en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos donde se conocieron hace cuatro décadas, acompañado de cientos de ciudadanos y la plana mayor de la izquierda brasileña.

El féretro de la ex primera dama llegó a Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial paulista, y fue colocado frente a una gran fotografía en blanco y negro de la ex pareja presidencial dándose un beso, sonriente.

Marisa Leticia Rocco falleció a los 66 años en el hospital Sirio Libanés de Sao Paulo después de haber sufrido un accidente cerebrovascular el 24 de enero.

En un discurso, Lula manifestó: “Si alguien tiene miedo de ir preso, quiero decir que éste que está enterrando a su mujer no es. No soy yo quien tiene que probar que soy inocente: son ellos que tienen que probar las mentiras que dicen. Querida Marisa, descansa en paz porque tu «Lulita paz y amor» va a continuar peleando mucho”.

Al terminar su discurso, Lula irrumpió en llanto, besó a su mujer en la frente y fue aplaudido por la multitud que se hizo presente en la ceremonia.

El líder izquierdista iba recibiendo el pésame de sus colegas de partido, que no dudaron en denunciar el año de turbulencias y sobresaltos judiciales para el ex mandatario, quien enfrenta cinco acusaciones ligadas al mega escándalo de corrupción en Petrobras, algunas de las cuales involucraban a su esposa.

La ex primera dama estaba imputada junto con Lula de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Está previsto que el cuerpo de la ex primera dama sea cremado al terminar el velorio, en un acto reservado a la familia.