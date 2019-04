Líderes del mundo reaccionan con estupor ante incendio en Notre Dame

Varios líderes mundiales reaccionaron de inmediato con tristeza y estupor ante el incendio en la Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital gala.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó “Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche por ver que esta parte de nosotros arde”, “Pensaba en todos los católicos y todos los franceses”.

En tanto, desde Madrid el presidente del gobierno Español Perdo Sánchez, apuntó en su cuenta de twiter: Siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde París sobre el incendio de Notre Dame, una de las catedrales más bellas del mundo. Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal.

Por su parte, el mandatario estadunidense Donald Trump señaló a través de la redes sociales: “Horrible ver el fuego masivo en la catedral de Notre Dame en París. Quizá se podría lanzar agua desde aviones para apagarlo. ¡Hay que actuar rápidamente!”.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019