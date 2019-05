Leopoldo López agradece a España y dice no temer a la cárcel

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López aclaró hoy que fue él mismo quien tomó la decisión de ingresar a la embajada de España, que se encuentra en condición de huésped en la legación y que no teme ir a la cárcel, tras conocer que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su detención.

En declaraciones a la prensa a las afueras de la embajada española en Caracas, donde el líder opositor ingresó el pasado martes junto con su esposa Lilian Tintori y su hija, López hizo un llamado a los venezolanos a agradecer al gobierno de España y puntualizó que mantendrá su condición de huésped en la legación.

“Estoy en condición de huésped y en esa condición me voy a mantener. No estoy en mi casa porque me llevarían de nuevo a (la prisión de) Ramo Verde”, señaló el político, quien no obstante insistió: “no le tengo miedo a la cárcel”, de acuerdo con el diario local El Universal.

[#VIDEO] "Durante más de 3 semanas sostuve reuniones en mi casa con comandantes, generales, representantes de distintos componentes de la Fuerza Armada, allí nos comprometimos con el cese de la usurpación": Leopoldo López https://t.co/57juKeBg7M pic.twitter.com/G2JSboSkYj — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 2 de mayo de 2019

Asimismo, el líder opositor rechazó que el frustrado levantamiento militar del pasado martes haya sido un golpe de Estado.

Las declaraciones de López se producen luego que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió este jueves una orden de detención contra López, a lo que el gobierno de España respondió que no tiene la intención de entregar al opositor, quien se encuentra en la residencia de su embajador “por voluntad propia”.

López, quien fue condenado a 15 años de prisión en 2015 y desde 2017 cumplía arresto domiciliario, fue liberado el martes pasado en el marco de una intentona golpista contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.