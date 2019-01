Juan Guaidó convoca a una ‘gran movilización’ para la próxima semana

El Presidente encargado Juan Guaidó convocó a una movilización la semana entrante.

En la Plaza Bolívar pronunció un discurso y agradeció las muestras de apoyo que le han llegado mediante redes sociales.

“Es el momento. Venezuela ya despertó. Volveremos a la calle”, señaló Juan Guaidó en su mensaje a la ciudadanía, anunciando más movilizaciones y protestas.

“Nos vamos a organizar en pequeños grupos, para que se las entreguen a la familia militar, a sus amigos militares, y después entregarlos a las comandancias cercanas, son acciones pacíficas”.

“Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no. Yo estoy seguro que alguno de ustedes me puede dar refugio en su casa. Pero tenemos que ejercer el trabajo en la calle.

“Somos legítimos porque respetamos la Constitución. En apenas dos días logramos lo que ellos no lograron en seis años, autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria”, reitera Juan Guaidó