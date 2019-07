Interrumpe representante de origen palestino discurso de Trump

El delegado de la Cámara de Representantes del estado de Virginia, Ibraheem Samirah, de origen palestino, interrumpió este día un discurso del presidente estadunidense Donald Trump con los gritos de “No puedes enviarnos de vuelta. ¡Virginia es nuestro hogar!”, antes de ser expulsado del acto.

En un mensaje de Twitter, Samirah señaló que interrumpió un discurso de Trump en la Cámara de Burgueses de Virginia en Jamestown “porque nadie debe ser disculpado por el racismo y la intolerancia”, de acuerdo con el diario local USA Today.

“El hombre no es apto para el cargo ni apto para participar en una celebración de la democracia, la representación y la historia de inmigrantes de nuestra nación”, agregó el delegado de la cámara baja de Viriginia, tras haber sido expulsado del recinto, donde se conmemoró el 400 aniversario de la primera asamblea democrática en territorio estadunidense.

Las declaraciones de Samirah fueron en alusión a un mensaje en Twitter de Trump en el que ataca a cuatro miembros minoritarios del Congreso estadunidense, a quienes les dice que deberían “regresar y ayudar a arreglar” los países de donde “originalmente vinieron” antes de criticar a Estados Unidos.

Tres días después, partidarios de Trump le demandaron a gritos que enviara de regreso a la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, quien llegó a Estados Unidos como una niña refugiada de Somalia.

Al retornar a la Casa Blanca tras la ceremonia realizada en Jamestown, Trump criticó a la prensa por centrarse en el manifestante en lugar del discurso. “Tuvimos una gran receptividad” de la audiencia, que incluía tanto a demócratas como a republicanos, agregó.

“Tuvimos una persona (protestando), pero aparte de eso fue realmente fantástico”, dijo el mandatario.

A protestor interrupted Trump's speech at the 400th commemoration of Jamestown.

One person walked in front of the stage with a sign that said "Deport hate" and "Go back to your corrupted home" pic.twitter.com/6NTJYoDvgA

— Bloomberg TicToc (@tictoc) July 30, 2019