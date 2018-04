Inicia III Cumbre Empresarial de las Américas en Lima

La III Cumbre Empresarial de las Américas inició en Lima con la intervención del presidente peruano Martín Vizcarra, quien llamó a enfrentar en forma “decisiva” el flagelo de la corrupción en la región.

En su discurso ante los empresarios, en una actividad que se enmarca en la VIII Cumbre de las Américas que inicia este viernes, Vizcarra dijo que “es necesario encarar de manera decisiva el problema de la corrupción promoviendo una cultura de integridad en nuestra región”.

“Todos los esfuerzos que se desplieguen para reducir la brecha en inversión y desarrollo de nuevos empresarios se verán limitados si desde los gobiernos no se asume un rol cada vez más activo en combatir prácticas como los sobornos y la adjudicación de obras a postores inadecuados”, recalcó.

Invitó a los empresarios americanos a “aceptar el desafío de establecer un mecanismo que permita prevenir prácticas vinculadas al cohecho e incentivar la transparencia”.

El gobernante dio cuenta de la “creciente desconfianza de la población en sus autoridades y empresas debido a los casos de corrupción que han sido denunciados en nuestros países y que dañan no solo la economía, sino sobre todo a la gobernabilidad democrática”.

Consignó que los ciudadanos americanos demandan acciones a los gobiernos para enfrentar la corrupción y resaltó los esfuerzos realizados en la región para preservar los acuerdos comerciales vigentes.

Vizcarra agregó que el empresariado “es el motor del desarrollo económico para el beneficio de nuestras naciones” y subrayó que el sector empresarial es “una actor decisivo en la formulación de las políticas educativas” en la tarea de “formar cuadros con conocimientos adecuados”.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, señaló por su parte que, en la actualidad, “las malas noticias del momento nuevamente nos impiden ver una oportunidad más profunda” que se vincula a la “convergencia”.

“Por convergencia me refiero a la construcción de nuevos consensos entre nuestros países, consensos basados en valores compartidos, en regulaciones armonizadas y en el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y económicos que nos unen”, señaló.

Subrayó, dirigiéndose a los empresarios, que “ustedes se han comprometido a no hacer contribuciones ilegales a las campañas políticas; no hacer obsequios a funcionarios, y no pagar sobornos para quedarse con una licitación”.

“Algunos dirán que estos pasos son lo mínimo necesario, pero yo pienso que, si estos compromisos se cumplen, marcarán un cambio histórico en nuestra cultura empresarial”, puntualizó.

Apuntó que “en el BID estamos apoyando a varios gobiernos que están simplificando y digitalizando los trámites con el fin de reducir la discrecionalidad de los funcionarios. Otros gobiernos están aplicando nuevas tecnologías de identidad para impedir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude en las aduanas”.

En materia de transparencia, Moreno aseveró que, “en adelante, habrá dos tipos de empresas: aquellas en la vanguardia de este movimiento, que se someten voluntariamente al escrutinio de la sociedad, y aquellas que se quedarán atrás, pagando las consecuencias”.

Por otra parte, Moreno consideró que la región tiene “un gigantesco potencial para desarrollar fuentes no convencionales de energía renovable” y que una integración energética, tras construir 12 mil kilómetros de líneas de transmisión, le ahorraría a la región 30 mil millones de dólares en los próximos 12 años.

Dijo ser partidario de “eliminar las barreras que hoy impiden que los fondos de pensiones inviertan más en países vecinos” ya que se requieren 150 mil millones de dólares adicionales al año para financiar obras de infraestructura y los fondos de pensiones poseen activos por más de 700 mil millones de dólares.

La Cumbre Empresarial es organizada por el BID y cuenta con el apoyo del gobierno peruano y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) de este país sudamericano.

La cita internacional se centrará en los temas “Transparencia como elemento esencial del crecimiento” y “Hecho en las Américas”, este último vinculado al potencial de las cadenas de valor y la importancia de la colaboración público-privada para promover las inversiones y el desarrollo sostenible y facilitar el comercio.

La Cumbre Empresarial, el evento de negocios más importante de las Américas, es una instancia de interacción público-privada para que líderes de gobierno y del sector privado trabajen juntos para promover el crecimiento y las inversiones.

Los empresarios americanos, pertenecientes a más de 300 firmas, presentarán un informe de Recomendaciones y Plan de Acción 2018-2021 a los Jefes de Estado participantes en la VIII Cumbre de las Américas.

A la Cumbre empresarial concurrirán 11 jefes de Estado, entre ellos el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y más de 800 líderes del sector privado americano.