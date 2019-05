Inhabilitación de 10 años a Lozoya Austin

Fuentes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmaron que el alto funcionario de Pemex inhabilitado por 10 años es el ex director de la empresa Emilio Lozoya Austin.

Previamente, la dependencia dio a conocer, en un comunicado, que dos ex servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron sancionados por 10 y 15 años, pero no mencionó sus nombres.

Sin embargo, precisó que ambas personas se habían desempeñado como “altos mandos” de la Empresa Productiva del Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la SFP, la inhabilitación del ex director de Pemex “es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, hizo notar.

Lozoya Austin fue director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se le señala de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.