Hijo de Trump admite reunión con abogada rusa para conocer datos de Clinton

Donald Trump Jr. admitió haberse reunido con una abogada rusa cercana al Kremlin, quien le ofreció información dañina sobre la demócrata Hillary Clinton, en un encuentro que había atribuido en principio a analizar el tema de adopciones de niños rusos.

“La mujer aseguró que tenía información de que individuos conectados con Rusia estaban financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Clinton”, dijo en una declaración el hijo del presidente de Estados Unidos.

“Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas y no tenían sentido. No proveyó detalles o información de respaldo, ni la ofreció. Muy pronto quedó claro que no tenía información significativa”, añadió el primogénito de Trump.

El encuentro, que tuvo lugar en junio del año pasado en la Torre Trump de Nueva York, fue reportado primero por The New York Times, y en una declaración inicial, Trump Jr. afirmó que hablaron de adopciones de niños rusos.

Pero en una segunda declaración, luego de enterarse de que el diario planeaba publicar un segundo reportaje detallando el contenido del encuentro, en el que participaron Jarred Kushner y Paul Manafort, el hijo del presidente admitió que también se incluyó el tema de la información sobre Clinton.

La abogada rusa fue identificada como Natalia Veselnitskaya, una crítica de la llamada Ley Magnitsky contra rusos acusados de violaciones a los derechos humanos, que motivó la suspensión de la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos estadunidenses.

“Para mí quedó claro que esa era la verdadera agenda todo el tiempo y que las afirmaciones de que tenía información potencialmente beneficiosa fueron un pretexto para el encuentro”, dijo Trump Jr, quien sostuvo que su padre “no supo nada del encuentro o de estos eventos y no hubo contactos adicionales con la mujer.

Finalmente, reconoció que él invitó a Kushner, esposo de su hermana Ivanka, y a Manafort, director de la campaña presidencial de su padre, sin anticiparles el contenido del encuentro.

“El encuentro… apunta a la cuestión central en las investigaciones federales de la injerencia del Kremlin en la elección presidencial: si la campaña de Trump se coludió con los rusos”, indicó el Times, que remató: “las versiones del encuentro representan la primera indicación pública de que al menos algunos en la campaña estaban dispuestos a aceptar ayuda rusa”.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Rusia buscó interferir en las elecciones presidenciales del año pasado, un tema que fue abordado por el presidente Trump y su colega ruso Vladimir Putin en el marco de la Cumbre del Grupo de los 20 en Hamburgo.

Tanto un fiscal independiente como los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes realizan sus propias investigaciones para indagar una posible conexión entre miembros de la campaña de Trump y Rusia para interferir en los comicios.