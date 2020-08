Habría desplegado EU arma de microondas contra migrantes

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos consideraron desplegar un arma de microondas contra migrantes.

Específicamente, un “rayo de calor” diseñado por militares para hacer que la piel de las personas se sintiera como si estuviera ardiendo cuando se ponían a su alcance.

No obstante, la citada “acción extrema” para detener a migrantes fue rechazada por Kirstjen Nielsen, ex secretaria de Seguridad Nacional, quien, incluso, pidió que no se volviera a hacer alusión al arma de microondas en su presencia.

Merced a las dudas sobre su efectividad, como una herramienta de dispersión de multitudes, y moralidad, el “rayo de color” no volvió a ser sacado a colación.

En su obsesión por cerrar las puertas a los migrantes, el presidente Donald Trump ha cavilado instalar picos filosos en su muro fronterizo con México, construir un foso lleno de serpientes y caimanes, y disparar a los indocumentados en las piernas.