Guatemala, Honduras y El Salvador son “países mexicanos”: Fox News

El canal Fox News informo esta mañana que el presidente Donald Trump, recortaría ayuda a “tres países mexicanos”.

En la transmisión del programa “Fox & Friends” hablaban sobre el fin de la ayuda que Estados Unidos envía para seguridad y desarrollo a El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que en la pantalla decía: “Trump corta la ayuda de EU a 3 países mexicanos”.

btw, there's no missing context. Here's the video of the segment. pic.twitter.com/5BKnEvaadx

— andrew kaczynski (@KFILE) 31 de marzo de 2019