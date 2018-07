Graba abogado a Trump discutiendo sobre pagos a modelo

El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, grabó de manera secreta a su jefe discutiendo pagos a la modelo de Playboy, Karen McDougal, quien aseguró haber tenido una relación adúltera con el mandatario, de acuerdo con el diario The New York Times (NYT).

En una nota publicada este viernes en su sitio de internet, el diario destacó que según varias personas el Buró Federal de Investigación (FBI) obtuvo la grabación, realizada dos meses antes de las elecciones de 2016, como parte de la requisa a las oficinas de Cohen a principios de este año.

La modelo sostiene haber tenido entre 2006 y 2007 una aventura sentimental de varios meses con Trump, luego de que Melania diera a luz al hijo de la ahora pareja presidencial.

De acuerdo con los recuentos de McDougal, la editorial American Media Inc. (AMI), que publica el tabloide The National Enquirer, le pagó por la exclusividad de la historia, que luego nunca publicó. AMI ha sido una aliada de Trump desde hace varios años.

La revelación es relevante debido a que el Departamento de Justicia está investigando la participación de Cohen en el pago a mujeres relacionadas con Trump a fin de silenciar información que pudiera haber afectado la campaña presidencial.

Los fiscales están interesados en saber si esos pagos violaron las leyes federales de financiamiento de campaña.

La revelación además subraya “el potencial peligro legal y político que Cohen representa para Trump”, debido a que el abogado conoció muchos de los tratos secretos del ahora presidente, de acuerdo con The New York Times.

El diario indicó además que Cohen parece cada vez más dispuesto a considerar la posibilidad de cooperar con los fiscales que investigan a Trump.

Por su parte, el actual abogado del presidente, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, confirmó la existencia de la grabación, pero aseguró que el pago nunca se realizó. Insistió que la grabación demostraba que Trump no había actuado al margen de la ley.