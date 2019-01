Gobierno de EU da control de cuentas bancarias de Venezuela al presidente interino Guaidó

El senador republicano por Florida Marco Rubio informó en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Estados Unidos ha otorgado el control de las cuentas del gobierno de Venezuela y del Banco Central de Venezuela al presidente interino Juan Guaidó.

Escribió Rubio en redes sociales: “The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido”.

Este domingo el senador señaló que Nicolás Maduro tiene que decidir de qué manera va a abandonar el poder, “por las buenas o las malas”, y anticipó más sanciones económicas relacionadas con los ingresos por el petróleo para el gobierno chavista que desconoce Estados Unidos.

El senador republicano aclaró, sin embargo, que “nadie” en Estados Unidos “aboga” por una intervención militar, “lo que estoy pidiendo es que se cumpla la Constitución” y haya elecciones democráticas, aseguró a medios nacionales en inglés y español.

“Lo que he dicho es que todo es una opción, porque siempre tenemos la opción de defender nuestros ciudadanos y la seguridad nacional en los casos en que esté amenazada”, agregó.

En ese sentido recordó que Venezuela permite que la guerrilla colombiana del ELN y narcotraficantes “inunden nuestro país con cocaína y drogas” y es causante de la “catástrofe” migratoria de venezolanos en Latinoamérica.