Formación de gobierno en Italia estará a cargo de ex funcionario del FMI

El presidente italiano Sergio Mattarella encargó hoy al economista y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carlo Cottarelli, la formación de un gobierno “neutral” que deberá convocar a elecciones en los próximos meses.

Tras el fracaso de la alianza de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte, que quisieron imponer como ministro de Economía a Paolo Savona, un octagenario contrario al euro, el académico Giuseppe Conte renunció al encargo de formar el ejecutivo que apenas había recibido la semana pasada.

Según informó a los medios Ugo Zampetti, secretario general de la presidencia, Cottarelli, de 64 años de edad, aceptó “con reserva” y ahora deberá presentar un gabinete que estará al frente del gobierno por pocos meses.

“He aceptado el encargo de formar un gobierno como me lo pidió el presidente de la República. Me siento muy honrado como italiano y naturalmente pondré todo de mi parte”, declaró Cottarelli, economista por la Universidad de Siena y con una maestría en la London School of Economics.

Confirmó que en caso de no recibir el voto de confianza del Parlamento, se convocaría a elecciones para después de agosto próximo, mientras que si la recibe se iría a las urnas a inicio de 2019.

“Me presentaré ante el Parlamento con un programa con la ley presupuestaria y que lleve al país a las elecciones a inicios de 2019 en caso de recibir la confianza o después de agosto en caso de no obtenerla”, anotó el premier encargado, quien durante 25 años ocupó diversos puestos en el FMI.

Precisó que presentará su gabinete lo más pronto posible y que su gobierno será “neutral”, con un manejo “prudente” de las cuentas públicas y para el que es esencial la participación de Italia en el euro.

“En los últimos días han aumentado las tensiones en los mercados financieros, la prima de riesgo de la deuda ha aumentado, sin embargo la economía italiana crece y las cuentas públicas están bajo control”, detalló.

Dijo que el diálogo con la Unión Europea en defensa de los intereses de Italia es esencial y que debe ser un diálogo constructivo, con pleno reconocimiento del papel del país a su interior.

En tanto, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, y la dirigente del derechista partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, pidieron la destitución de Mattarella por haber impedido la formación del gobierno de alianza entre la primera formación política y la Liga del Norte, lo que entra en las prerrogativas constitucionales del mandatario.

Por su parte, el líder de la Liga, Matteo Salvini, declaró que si el partido Forza Italia del expremier Silvio Berlusconi da el voto de confianza al gobierno de Cottarellli, entonces su alianza dentro la coalición de derecha deberá considerarse rota.

Mientras, en varios edificios del centro de Roma, pero también en Twitter o Facebook aparecieron consignas en defensa de Mattarella, que ha sido amenazado de muerte a través de las redes sociales.

Algunos simpatizantes del M5S incluso le han deseado terminar como su hermano, Piersanti Mattarella, exalcalde de Palermo, Sicilia, asesinado por la mafia en 1980, por lo que la policía abrió investigaciones.