Fiscales neoyorquinos fundamentan acusaciones contra García Luna

Hacen llegar a defensa de ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública pruebas con las que cuentan

La defensa de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, se hizo de las pruebas con las que fiscales neoyorquinos están fundamentando sus acusaciones contra el ex funcionario el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Se trata de correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.

Igualmente, de transacciones de dinero, de propiedades, de informes de cuerpos de seguridad y de declaraciones del propio García Luna.

La defensa del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública recibió las pruebas a través de cartas.

Sobre García Luna pesan, en la ciudad de Nueva York, tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y falso testimonio.