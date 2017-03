Exige Cristina Fernández aclaración a presidente Macri

La ex presidenta de Argentina, demandó la aclaración en cartas enviadas a ambos líderes, después de que el diario local Clarín publicara que González le dijo a Macri que los inversores extranjeros quieren que la expresidenta (2007-2015) vaya presa

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, exigió a su sucesor, Mauricio Macri, y al ex gobernante español Felipe González, que aclaren si especularon o no sobre su detención, ya que ello implicaría una grave intromisión en asuntos internos.

Fernández demandó la aclaración en cartas enviadas a ambos líderes, después de que el diario local Clarín publicara que González le dijo a Macri que los inversores extranjeros quieren que la expresidenta (2007-2015) vaya presa.

“Mi interés por conocer la verdad de lo sucedido no se relaciona, como ya lo manifesté en reiteradas ocasiones, por temor a que una medida de esas características, por cierto absolutamente ilegal, sea tomada en mi contra”, escribió.

La exmandataria advirtió que los argentinos tienen el derecho de saber si Macri rechazó o no la “extorsión sin precedentes, la intromisión indebida en asuntos internos” por parte de González.

En la carta dirigida al mandatario argentino, Fernández explicó que Clarín publicó un artículo de Marcelo Bonelli, titulado “Los inversores quieren saber cuándo la Justicia pondrá presa a Cristina Kirchner”, que describe una reunión con el exgobernante español.

Según el artículo, González le transmitió a Macri “el interés de empresarios españoles por conocer cuándo sería privada de mi libertad, ya que de tal situación dependería el ingreso a nuestro país de inversiones”.

Concretamente, dijo, la amenaza de González fue: “quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados. ¿Por qué no va presa Cristina Kirchner?, ¿Cuándo va a ir presa Cristina?”.

En la carta a González, Fernández advirtió que “me cuesta imaginar la escena de un expresidente de un gobierno democrático extorsionando a un presidente en ejercicio de otro país democrático para que vaya presa otra expresidenta, de ese mismo país, bajo la amenaza de que de no suceder eso no habría inversiones económicas”.

Fernández consideró que, dado que el episodio reviste una inusitada gravedad institucional, Macri y González deben ratificar o rectificar la información publicada en un plazo de 24 horas.