Ex abogado de Trump se declarará culpable de fraude

Michael Cohen, ex abogado del presidente estadounidense Donald Trump, llegó a un acuerdo con fiscales para declararse culpable de varios cargos de fraude fiscal y bancarios, según reportes de la prensa local.

El acuerdo de culpabilidad, sin embargo, no incluye la cooperación con las autoridades federales en la investigación de la posible colusión entre la pasada campaña electoral de Trump y Rusia, de acuerdo con el diario The New York Times y el canal de noticias CNN.

Cohen también se declarará culpable de violaciones de financiamiento de campaña, luego que investigadores examinaran su papel en el pago a mujeres que aseguran haber tenido relaciones sexuales con Trump a fin de garantizar su silencio.

“Pese a que Cohen no está cooperando con los fiscales, su decisión de declararse culpable es un golpe político para Trump. Cohen había sido un asistente del presidente, por mucho tiempo, manejando sus asuntos personales y de negocios más delicados”, de acuerdo con The New York Times.

Cohen será presentado este martes a las 16:00 hora local en una corte de Manhattan, donde se espera que la fiscalía revele el acuerdo en que el ex abogado de Trump se declaró culpable.